新冠肺炎疫情仍持續在全球各國造成重創，然而如今卻傳出恐怕病毒會再突變？美國伊利諾州至少出現6名幼童感染可能和新冠病毒有關的不明疾病，其中病症包含皮疹、發燒、出紅眼、手腳腫大、嘔吐等。

根據《芝加哥論壇報》報導，美國兒科醫院倡導兒童醫院主治醫師貝爾蒙特（Frank Belmonte）透露，這種不明疾病是一種發炎病症，病患體內的免疫系統會開始加速攻擊體內正常組織，患病的孩童可能會因此血壓下降，導致體內器官無法正常工作而產生休克現象，也可能會造成心肌發炎、冠狀動脈腫脹等狀況。另外，在這些2到4週前出現不明疾病的孩童體內都有檢測出新冠病毒的抗體，這意味著他們可能早就已經感染了新冠病毒。

報導內指出，染病的幼童年齡介於2歲至10多歲之間都有，至今在英國已有一名14歲的男童死亡。貝爾蒙特表示這種疾病相當罕見，但能藉由追蹤這些幼童的病症，提高我們對此疾病的危機意識是好事，「我們對此疾病的瞭解仍然太少，隨著病情發展，我們正在逐步釐清更多有關此疾病的線索」。

紐約衛生局也於5日的報告指出，伊利諾州有64起疑似病例，稱作「小兒多系統炎症綜合症」，醫生表示這種疾病可能與「川崎病」有許多相似之處，同樣是一種炎症性疾病，病狀包括眼睛發紅、手腳腫脹、發燒等，目前尚且不清楚是何故導致這種「川崎病」。

儘管如此，醫生們仍在治療罹患新病的兒童，其治療方式與治療川崎病患者相同，他們正在輸注免疫球蛋白，這是一種從人們捐出的血液中收集的抗體，他們也可以用類固醇等藥物治療孩童們。

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(中時電子報)