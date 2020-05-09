還欠13億美元！ 譚德塞籲各國慷慨解囊抗疫 21:262020/05/09 中時 施施 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞表示，該組織資金出現缺口，預計今年底前必要開支約需要17億美元（約台幣），現在仍欠13億美元，呼籲各國團結，一起對抗新冠病毒。(路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞表示，該組織資金出現缺口，預計今年底前必要開支約需要17億美元（約台幣），現在仍欠13億美元，呼籲各國團結，一起做出貢獻，對抗新冠病毒。 譚德塞強調，這筆開支旨在幫助世界各國，世衛的抗疫工作將提供技術及物流支援，尤其是針對醫療體系較脆弱的地區。他表示，5月8日是天花從地球上消失的40周年紀念日，強調要打敗新冠病毒，各國的團結比過往的任何時期更加重要。 美國向來是世衛重要資金來源國，總統川普先前揚言，將停止向世衛提供資金，並指摘世衛抗疫不力。 (中時 ) #世衛 #譚德塞 #資金 #抗疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 尖牙股抗疫 雲端科技基金贏面大 04:102020/05/05 投資理財 日本女力出擊抗疫 6日推出4小時特別節目 20:062020/05/05 娛樂 抗疫長期戰將使日本GDP大減12兆7千多億元 20:412020/05/05 國際 美抗疫隊長佛奇 不認同「實驗室洩毒說」 22:142020/05/05 國際 WHO讚台抗疫 稱電郵未提人傳人 04:102020/05/06 兩岸要聞 基隆長青學苑齊抗疫 課程線上免費播 04:102020/05/06 地方新聞 華研4月營收年減16％ 唱影視原聲帶抗疫 08:582020/05/06 財經 陸駐英大使劉曉明：英國少數政客沉迷冷戰思維 11:312020/05/06 兩岸 抗疫躲家追劇、滑手機 小心眼疾上身 17:082020/05/06 生活 美企囤現金儲糧抗疫 蘋果連發4種年期債 20:502020/05/06 財經 國際熱門新聞 陸美在安理會為了WHO又槓上了 - 國際 川普：沒疫苗病毒也會消失 美媒翻舊帳打臉 - 國際 加拿大研究：這種植物可能有助對抗新冠病毒 - 國際 梅根哈利就靠他 搭45億專機遷美 - 國際 法國總統將口罩戴出時尚感 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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