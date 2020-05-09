世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞表示，該組織資金出現缺口，預計今年底前必要開支約需要17億美元（約台幣），現在仍欠13億美元，呼籲各國團結，一起做出貢獻，對抗新冠病毒。

譚德塞強調，這筆開支旨在幫助世界各國，世衛的抗疫工作將提供技術及物流支援，尤其是針對醫療體系較脆弱的地區。他表示，5月8日是天花從地球上消失的40周年紀念日，強調要打敗新冠病毒，各國的團結比過往的任何時期更加重要。

美國向來是世衛重要資金來源國，總統川普先前揚言，將停止向世衛提供資金，並指摘世衛抗疫不力。

(中時 )