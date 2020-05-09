民進黨籍立委蔡易餘與立委莊瑞雄、陳亭妃共同提案「兩岸條例修正草案」，將條例第一條「國家統一前」刪除，改為「因應國家發展」。作家洛杉基質疑，為何不再進一步修憲，完成正名、建國等台灣獨立的最後一哩路？這是民進黨最好的機會，如果這時候不做，更待何時？

民進黨籍立委蔡易餘與立委莊瑞雄、陳亭妃共同提案「兩岸條例修正草案」，將條例第一條「國家統一前，為確保台灣地區安全與民眾福祉，規範台灣地區與大陸地區人民往來，並處理衍生法律事件，特制定本條例」中的「國家統一前」刪除，改為「因應國家發展」。

蔡易餘提案文指出，我國與中國關係已不再以「國家統一」做為唯一最終目標，因應我國政治現實及發展，應修正兩岸關係條例。他說，中華民國尊重中華人民共和國占領大陸淪陷區的歷史事實，並承認中華人民共和國主權；我國目前管轄領域，僅及於台澎金馬、附屬島嶼，及符合國際法規定的領空、領海與鄰接水域。

陸委會則表示，行政部門尊重國會提案權，但政府兩岸政策立場沒改變，依《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》及其他法律處理兩岸事務，以維護台海和平穩定現狀，會密切注意各界意見。

作家洛杉基質疑，明明民進黨有足夠的國會席次去一步到位，為何只敢修枝剪葉，不敢一次把中華民國老樹一次連根拔起，重新種下「獨」果子樹，滿老台獨、天然獨的願望，實現台獨黨綱？為何不再進一步修憲，完成正名、建國等台灣獨立的最後一哩路？這是民進黨最好的機會，如果這時候不做，更待何時？台灣已經沒有任何力量可以阻擋民進黨宣布獨立建國，為何不敢做？

(中時電子報)