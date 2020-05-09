富邦悍將高國麟今年打擊狀況火燙，對上統一獅先發洋投羅里奇敲出雙響炮，為生涯第2次，不過7局下半面對鄭鈞仁卻遭到觸身球伺候，當下高國麟立刻揮手示意隊友自己沒事，他在賽後也說當時的確會讓人聯想故意觸身球，不過他不想和對方發生衝突。

高國麟近況火燙，今日分別在4、5兩局連2打席開轟，本季累積4支全壘打，打擊率高達3成92，尤其4局下半一擊出球就豪邁揮棒，看著球飛出全壘打牆後才跑壘，他賽後說一敲就知道出去了，「當時第一打席下場後，叫教練有說打擊太猶豫，叫我乾脆一點。」

高國麟生涯對上羅里奇12打數僅敲出1支安打，打擊成績並不好，他也坦言羅里奇很難對付，「羅里奇有保持大聯盟身手，球不好打，我都掌握他的失投球，也滿幸運的，是非常可敬的投手。」

對羅里奇連2打席開轟後，高國麟7局下半遭到鄭鈞仁觸身球擊中左小腿側，當時他立刻起身，揮手向球隊休息室致意自己沒事，不要衝動，他賽後說明，「球隊現在氣氛很好，不想因為觸身球跟對方有衝突，這樣對球隊氣氛有影響。」

隨後總教練洪一中也走進場關心，他說球員被打到一定會問一下，「相信對方不是故意的。」

他也坦言當時的觸身球很容易有聯想，因此不希望有多餘的事，想好好完成比賽，且當時球隊領先，不要造成衝突，「對方投手也有致意，那就好了。」

富邦悍將高國麟單場雙響炮。（陳怡誠攝）

(中時 )