新冠肺炎全球延燒，目前總確診數正逼近400萬。由於最初是疫情在大陸武漢爆發，但在毫無證據之下，由川普率領的美國政府直指「病毒來自大陸」。美國知名時事評論員法里德（Fareed Zakaria）卻認為，這一切都是為了掩飾他對美國疫情無能管控下，所拋出來的煙霧彈。

據《央視新聞》指出，美國著名印度裔記者、時事評論家和作家法里德5日在《CNN》的節目提到，川普以及其率領的政府部門，正在替他們為美國疫情白白浪費6周的無能作為找尋代罪羔羊，而大陸疫情正是他們瞄準的攻擊目標。

法里德表示，「其實對我們來說，新冠病毒到底是來自於實驗室，或者海鮮市場，這都並不重要。他相信每個人都會同意，疫情是屬於偶然傳播，幾乎沒人會認為，大陸是蓄意傳播的。為什麼他們要作出傷即全球經濟、這麼多人死亡的事件呢？」

回到重點，法里德指出，至於「為何白宮要把『病毒是否偶然自大陸傳出』來當作目前關鍵議題？」這正是因為他們想要轉移注意力。這也讓法里德想起美國之前對「伊拉克戰爭」的態度，也就是白宮現在正在做的。

法里德說「他們（白宮）正在逼迫情報部門，試圖做出『病毒源自於大陸』的結論。」透過不斷施加壓力，來換取「政治化的情報」，這正是當初伊拉克戰爭失敗的原因。

(中時電子報)