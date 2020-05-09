電信女籃射手陽詩慧9日三分球有夠準，單場三分球投6中5，搭配黃湘婷也有三分球投4中3表現，兩人攜手轟下49分，幫助電信80比69力挫台元，打完例行賽第1循環，電信2勝1敗暫居第2，陽詩慧更拿到個人生涯第1000分慶祝勝利。

當賽後聽到自己生涯得分破千，陽詩慧第一反應是不敢置信，「真的嗎？我的生涯得分破千了嗎？我們上一季是隊上的神射手黃虹瑛生涯得分破千，沒想到現在輪到我了，很感謝大家都替我製造機會，我也沒想太多，上場就是保持平常心。」

身為旅日棒球好手陽岱鋼的小妹，陽詩慧全場投12中9，攻下23分，外加2助攻、2籃板、2抄截，表現可說相當全面，提到自己WSBL生涯目標，她說：「就是健康打完每一個球季，畢竟運動員都怕受傷，我也希望能幫年輕隊友成長或進步。」

電信贏球另一功臣黃湘婷，全場投16中10，貢獻全場最高26分，「其實我沒想太多，只是最近投三分球很有信心，加上最後關鍵時刻需要有人跳出來，才會努力把三分球投進。我的左肩傷勢仍未痊癒，所以現在比較擔心碰撞，也會自我拿捏。」

第1循環拿下2勝1敗，電信執行教練黃曉潔表示，「這算是預期目標，也可以說是平標準桿而已，賽前本來不太清楚台元狀況，讓我有點緊張，幸好詩慧、湘婷兩人的手感出奇地好，但這也是她們展現應有能力，加上我們針對台元演練出現效果。」

(中時 )