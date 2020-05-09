新冠肺炎疫情嚴重，聯合國安全理事會15個成員國之前提出全球停火90日的決議案，以便全力因應疫情，但因中美對於是否納入支持世界衞生組織等字眼，雙方立場分歧而陷入僵局長達6周之久。據悉雙方7日就新的決議草案達成妥協，但美國隔日卻又反悔，反對通過新草案。

匿名外交官透露，中國堅持要在草案裡強調世衞的抗疫角色，美國則反對加入世衞WHO字眼，改要求加入「透明度」一詞，結果遭中國反對。他指出，聯合國修改後的決議草案納入雙方都能接受的折衷字眼，當中既不提世衛（改以專門的衛生機構），也不提「透明度」。草案周四晚獲中美同意，並已呈交給所有安理會成員國，但美方的高層官員隔天拒絕接受草案內容，並阻撓安理會表決。

美國聯合國代表團發言人8日表示，該決議的目的應是響應全球停火，因此決議的內容要嘛聚焦在停火，要嘛進一步探討疫情的歸責和透明度。

(中時 )