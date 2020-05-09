針對高雄市長韓國瑜強調防疫優先、專心市政，自媒體街訪時問到，你覺得這樣對他有加分嗎？有高雄人認為，當然對韓國瑜有一點點加分。有人則建議他可以再多花一點時間，去實現當初所講的政見。

有一名年輕人接受《台灣民眾電子報》訪問時表示，防疫優先對韓國瑜來說，當然是好事，因為他就不必要再做一些做給別人看的一些事，可專注在他現在可能需要做的事情上。那當然對他有一點點加分，就比較不會再讓人家看笑話，或是說再讓人家有攻擊的點。

一名女生表示，以目前的狀況應該是還OK，因為現在做防疫，還是比較重要。另一位女生則覺得，韓國瑜那些路都鋪得很好啊，像清河川淤泥也不錯。「我覺得，他其實應該是他該做市長的事情他都有做，只是當初一些可能比較芭樂票的政見，都沒有實施而已嘛，那我覺得他還可以繼續再多花一點時間，去實現他當初所講的。就算沒有實現，那些東西說真的，其他的市長也做不出來。」

另一位年輕人坦言，不管藍綠的話，其實他覺得韓國瑜當選高雄市長好像一年多、兩年，基本上跟之前的高雄市長確實有差別，很多活動或是應該出現、跟人民互動，就高雄市民看不到，我們都有看到。

不過針對防疫方面，也有一名男生表示不贊成，認為各個縣市大家都很正常地在運作，為什麼獨獨高雄不一樣，「我們高雄有比較多感染嗎？沒有吧。」

(中時電子報)