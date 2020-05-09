彰化縣議員吳韋達認為新版通訊錄封面配色讓人看了頭暈腦脹，自行請善美工的助理同仁重作封面封底，簡潔大方又清爽。（吳韋達服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣議員温芝樺熱愛蝶谷巴特拼貼創作，她以巧手將彰化縣政府發送的通訊錄書皮裝飾成獨一無二的專屬風格，充滿繽紛氣息。（温芝樺提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府發放府會連繫用之通訊手冊，書皮配色引發討論，彰化縣議員温芝樺以巧手美化、以蝶古巴特設計創作出專屬風格的通訊手冊書皮，蝴蝶在繁花翩翩飛舞，充滿繽紛氣息。

彰化縣政府每年4月都會印製府會通訊錄手冊發送給官員、首長和民代，作為工具書、方便聯繫，今年出版的通訊錄書皮採亮面的「火龍果配色」，沒想到卻引發兩極反應，有人嫌看了頭暈，也有人愛不釋手。

縣議員吳韋達月初就率先在臉書貼文發難，說桃紅底色配上黑色文字，真的不行，他看到頭暈發昏，他發揮理工博士的科學精神，請教專業人士，才發現縣府這次配色「踩雷」，容易看不清楚。因此乾脆撕掉外皮，請有美術專長的助理重新設計，藍底黑字、還有幾何圖形，簡潔清爽，很有理工人的風格。

温芝樺說，每天都行程滿檔、忙著做服務，但夜裡下班返家後，透過蝶谷巴特拼貼創作，有助於沈澱一整天的思緒、讓心情平靜，十分紓壓，她也經常手作筆記本作為小禮物送給好友、選民，頗受歡迎。

她也有感而發說，每個人對美感認知不同，色彩豐富的城市才能勾勒出城市的溫度，綻放生命力；彰化縣建縣300年，有歷史悠久的寺廟、人文、古蹟、山海景觀，有溫度才能帶動觀光人潮、創造經濟消費力。

彰化縣政府指出，每年通訊錄的封面都會採用不同顏色以利區隔，今年選擇較顯眼的色調，希望凸顯活力感、帶給人耳目一新感受；議員們對於色調及封面設計，提出的建議與看法，未來都會在製作新版通訊錄時納入參考。

(中時 )