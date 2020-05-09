彰化縣政府發放府會連繫用之通訊手冊，書皮配色引發討論，彰化縣議員温芝樺以巧手美化、以蝶古巴特設計創作出專屬風格的通訊手冊書皮，蝴蝶在繁花翩翩飛舞，充滿繽紛氣息。
彰化縣政府每年4月都會印製府會通訊錄手冊發送給官員、首長和民代，作為工具書、方便聯繫，今年出版的通訊錄書皮採亮面的「火龍果配色」，沒想到卻引發兩極反應，有人嫌看了頭暈，也有人愛不釋手。
縣議員吳韋達月初就率先在臉書貼文發難，說桃紅底色配上黑色文字，真的不行，他看到頭暈發昏，他發揮理工博士的科學精神，請教專業人士，才發現縣府這次配色「踩雷」，容易看不清楚。因此乾脆撕掉外皮，請有美術專長的助理重新設計，藍底黑字、還有幾何圖形，簡潔清爽，很有理工人的風格。
温芝樺說，每天都行程滿檔、忙著做服務，但夜裡下班返家後，透過蝶谷巴特拼貼創作，有助於沈澱一整天的思緒、讓心情平靜，十分紓壓，她也經常手作筆記本作為小禮物送給好友、選民，頗受歡迎。
她也有感而發說，每個人對美感認知不同，色彩豐富的城市才能勾勒出城市的溫度，綻放生命力；彰化縣建縣300年，有歷史悠久的寺廟、人文、古蹟、山海景觀，有溫度才能帶動觀光人潮、創造經濟消費力。
彰化縣政府指出，每年通訊錄的封面都會採用不同顏色以利區隔，今年選擇較顯眼的色調，希望凸顯活力感、帶給人耳目一新感受；議員們對於色調及封面設計，提出的建議與看法，未來都會在製作新版通訊錄時納入參考。
(中時 )
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