新型冠狀病毒肺炎正在改變國際政治、經濟格局。有分析指出，疫情危機過後，美國或需要另一個十年來重整旗鼓，衰退復甦軌跡很可能是「L型」。

美國政治學者伊恩·布雷默（Ian Bremmer）指出，新冠肺炎疫情蔓延將導致未來經濟方式發生變化，以人工智能為核心的第四次產業革命或許會趁勢到來。但美國或需要另一個十年來重整旗鼓，也有人說美國這次的衰退復甦軌跡很可能就是「L型」的。

美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）也警告，不要預期美國經濟將呈現V型復甦。他指出，幾個月前他還對美國經濟可望迅速復甦抱著樂觀心理。不過隨著治療新冠肺炎的疫苗與藥物不太可能在短期內出現，「我們將經歷緩慢與漫長的復甦過程」。

美國勞工部昨(8)日宣布，美國4月非農就業人口減少2,050萬人，為史上最大降幅；4月失業率升至14.70%，創1940年代二戰結束軍人集中復員以來的最高水平。

彭博社對此表示，創紀錄的失業率已經足以讓美國現任總統川普（Donald Trump）「歷史留名」。美國前國務卿基辛格（Henry Alfred Kissinger）更表示：「即便疫情過去了，世界也不會是之前的樣子了。」

(中時電子報)