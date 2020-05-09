金喜愛、朴海俊、韓素希主演人氣韓劇《夫妻的世界》（台譯：夫婦的世界）高潮一波接一波，比扯鈴還扯的劇情讓觀眾看了氣炸！在劇中飾演渣男的朴海俊，一顆心左右搖擺不定，離婚娶了小三韓素希，又大吃回頭草，出軌前妻金喜愛，而韓網友也得出一個結論，發現其實整齣劇的勝利者是「她」。

《夫妻的世界》即將進入大結局，網友吐槽聲浪不斷，其中有一位韓國網友的感謝就意外獲得了多數網友的認同，該網友PO出婦產科單身醫生薛明淑的照片，寫下以下這段話，「專職(醫生)、沒有出軌老公、沒有中二病兒子、沒有需要鬥氣的小三、高山地盤上任何重要聚會都會被邀請的上流名人、職業財產無須擔憂養老問題、單身自由自在」。

該網友一席話也瞬間令眾人恍然大悟，原來《夫妻的世界》從另一角度來看，竟是推廣不婚不生的電視劇，薛明淑才是最後的勝利者，「想了一圈，還真的就是這位最逍遙」、「單身就對了」、「不婚不育保平安」、「但是我還是討厭這個角色」。

(中時電子報)