華研國際新人皇毅（Spark）9日在西門町舉辦「高潮列車見面會」，母親節來臨，他邀來「金鐘影后級乾媽」陳孝萱站台打氣，他送上美麗花束給陳孝萱，祝福母親節快樂。陳孝萱的兒子與Spark過去讀同學校，她與Spark母親一起擔任愛心媽媽相識，從小看著Spark長大，「很喜歡他，他現在聲量很好，新專輯年輕人會喜歡。」

剛出道的Spark在表演上略顯生澀，拍攝MV時，常被工作人員提醒眼神不夠有吸引力，陳孝萱私下也會給Spark提點鼓勵，Spark坦言陳孝萱會叮嚀他在鏡頭前要多注意眼神，才會更有魅力。

陳孝萱原本對Spark印象是個聽媽媽話的乖小孩，不過聽到他的大膽直白創作歌曲後，發現他不同的面貌，十分反差萌。近年來鮮少露面的陳孝萱，昨也帶著16歲兒子鐵弟到場，鐵弟是Spark的學弟，Spark提到他們都愛打籃球，鐵弟成績很好，也是籃球冠軍，不過鐵弟先前到英國唸書，很久沒互相切磋籃球。

在活動上，Spark的恩師陳建寧到場支持，Spark談到陳建寧近來常看他上節目、電台的表現，結束後會致電給他，督促他要多注意講話內容、要改進的地方等，讓他頗有壓力，直呼：「自己知道不足，還有很多要進步的，也會預設說『阿又要被罵了』。」

Spark舉辦見面會。（盧禕祺攝）

Spark舉辦見面會。（盧禕祺攝）

(中時 )