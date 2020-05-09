郭富城向來致力公益、心繫弱勢族群，有感近日許多活動受新冠肺炎疫情影響喊卡，為幫助演藝相關工作人員、籌募抗疫醫療經費，他9日率百位舞者舉辦線上演唱會，他唱到〈不老的情歌〉前，表示演唱會由他成立的慈善基金會籌辦，當初會成立基金會，主要受到已逝的母親影響，「媽媽從小帶著我做義工，幫助別人得到很多快樂。」

而母親節來臨，他直言媽媽已離開了，不過永遠都在他心中，他也會延續母親的愛心繼續行善，祝福全天下的母親，「母親節快樂！」並感性：「這世界上很多事的會變老，唯獨母親對子女的愛是不會老。」

郭富城昨在戶外又唱又跳1小時，一連嗨唱13首經典歌，包括〈對你愛不完〉、〈狂野之城〉、〈我是不是該安靜的走開〉等，在線人數最高達1萬4500人，他最後跳到大汗淋漓，相當敬業，許多粉絲紛紛留言：「太好聽了！」、「永遠支持城城。」

而當年以舞者身分進演藝圈的郭富城，有感而發說昨演唱會很重要，因為受到疫情影響，有很多舞者沒工作，「身為舞者出身的我，希望能幫助他們，透過這次演出讓全世界為我們鼓掌。」除了幫助舞者，郭富城也感念一路以來，在電影幕後幫助他的工作人員，他特別獻唱獲得首座金馬獎影帝的電影《三岔口》同名主題曲。

郭富城直播開唱。（畫面翻攝LiTV）

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