明(10)日各地暖熱依舊，各地高溫多在33至35度，其中中彰投、南高屏地區中午前後部分近山區或河谷有局部36度以上高溫，天氣上全臺各地可見陽光，午後中南部山區及北部、東半部仍可能有局部短暫雷陣雨發生，下半天起鋒面接近，天氣開始轉變。

氣象局預報員王品翔表示，明天天氣和今天類似，各地高溫都有33度左右，下半天起晚起鋒面系統接近，北部、東北部雲量開始增多，午後中南部山區及北部、東半部仍可能有局部短暫雷陣雨發生，深夜北台灣及東北部也有雷雨發生機率，提醒民眾多注意。

下周一(11)、下周二(12)鋒面通過且東北風增強，主要降雨地區集中在中部以北和東北部地區，周一有較大雨發生機率，然而中南部仍有32至33度，其他地區也有30度左右，氣溫上還是屬於偏暖，下周三(13)到下周五(15)將轉為僅東半部零星降雨及西半部山區。

明天中午前後南投縣、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；臺中市、彰化縣、臺南市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，請民眾留意防曬及補充水分。

(中時 )