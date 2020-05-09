30歲「醫界王陽明」賴弘國與39歲港星鍾欣潼（阿嬌）8日宣布結束14個月的短命婚姻，男方在今年3月收到阿嬌已簽名的分居協議書，是他第二次面對離婚，據了解，他2016年與前妻「華航林依晨」趙筱葳登記結婚，當時是男方主動求婚；與前妻阿嬌則是在2018年註冊結婚，這次卻反過來，由女方主動「求嫁」。

結婚是阿嬌提的、離婚也是阿嬌決定的，「被離婚」的賴弘國雖然不捨，但也只能自認是「因果循環、償還第一任感情債」，他二度離婚後有思考過是不是自己的感情觀有問題，得出的結論是因他每段感情都是以結婚為前提展開交往，當女方要求要結婚的時候，往往就會答應，但沒有花時間去相處、同居、評估，體認到談戀愛畢竟跟結婚不同。

結束兩段閃婚閃離的婚姻，未來會不會恐婚？據知賴弘國現在確實有點恐懼，打算先透過工作治療情傷，他經營投資的醫美診所去年10月開幕，先前有傳碰到新冠肺炎生意受挫，但其實業績是逆境反漲，至於賣車變現一事，原來他去年開診所時投了1200萬台幣進去，手頭上已無現金，把車賣了是因為需要預備現金，結果生意沒受疫情影響，現在有點後悔當初400萬賣了愛車，有意再買回來。

(中時 )