據美國之音報導，美東時間星期五(5月8日)，美國頒佈新規則，收緊對大陸記者的簽證規定，稱這是回應美國記者在大陸所受到的待遇。這個轉變正值兩國因新冠病毒全球大流行而關係緊張之時。

近幾個月來，美國和中國採取了一系列涉及記者的報復行動。美國國土安全部週五發佈這些簽證新規定時，引用了所稱的「壓制獨立新聞」的說法。

今年三月，大陸驅逐了美國三家報紙的記者。之前一個月，美國表示，它將用對待外國使館的規定，來對待在美國開展業務的五家大陸國有媒體。第二天，北京驅逐了《華爾街日報》的三名記者，其中有兩名美國人和一名澳洲人。此前，《華爾街日報》發表的一篇意見專欄被大陸當局譴責為種族主義。

報導稱，該規定將於週一生效，它將把大陸記者的簽證限制為90天，但可以選擇延長。這類簽證通常是沒有期限、不需要延期的，除非雇員改變了雇主或者從業媒體。

美國國土安全部的一位要求匿名的高級官員說，新規定將使美國國土安全部可以更頻繁地審查大陸記者的簽證申請，並可能減少在美國的大陸記者總數。這位官員說：「這將使得美國的國家安全受到更大的保護。」

國土安全部表示，新規定不適用於持有大陸兩個半自治區域，香港或澳門護照的記者。

(中時 )