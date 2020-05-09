美國經濟逐漸解封，矽谷科技巨頭也動起來，蘋果公司8日宣布，本周起美國部分蘋果門市將恢復營業。網搜龍頭谷歌上周五則表示，最快6月就會重啟全球辦公室，讓10％到15％員工回去工作。

蘋果表示，阿拉巴馬、阿拉斯加、愛達荷、南卡羅來納等4州的「部分」蘋果門市，將於本周重新開門營運。

蘋果在南卡羅來納州與阿拉巴馬州各有2家門市，但未公布重新開張時間。位於愛達荷州首府樹城（Boise）的門市，確定於11日周一恢復營業。

顧客及員工進蘋果門市前須量體溫，戴上口罩才能入內，要是顧客沒有自備口罩，蘋果會提供。此外遵照社交距離規定將控制人流，限制每次顧客入店人數。

蘋果門市仍將提供展示機給顧客現場操作，門市員工會經常清潔消毒，店內會擺放消毒潔手設備。

蘋果聲明指出：「我們的團隊不斷監看地方衛生資料及政府指示，只要一達到能重新開放的安全標準，我們就會重啟門市。」隨著新冠疫情升溫，蘋果自3月中旬起關閉所有美國門市。

蘋果宣布將於本周重新開放部分美國門市的消息，帶動股價衝高，上周五收漲2.38％，以310.13美元作收。 另外根據谷歌母公司Alphabet上周四發給內部員工的備忘錄，執行長皮查（Sundar Pichai）表示，最快6月就會重新開放谷歌在全球的辦公室，目標是將10％至15％員工召回辦公。

皮查也提到要解決員工疫情期間居家辦公的過勞問題，他已於上周五要求員工在5月22日休假一天。

谷歌雖打算重啟全球辦公室，但大多數員工仍可以繼續在家上班直到今年底。

臉書亦於上周五指出，旗下員工遠距工作的措施，會一直持續到今年底為止。

(工商 )