美國石油生產商減產，鑽井平台數量降至有史以來新低，加上陸續有國家宣布鬆綁防疫封鎖措施，原油需求可望回溫，油市供需失衡問題緩解，國際油價8日上漲多達5％，連續2周收紅。

上周五倫敦布蘭特原油期貨收漲5.1％，以每桶30.97美元作收；紐約西德州中級原油（WTI）期貨收漲5％，報每桶24.74美元。這兩大原油合約的周線皆是連二紅，布蘭特期油上周周漲超過18％，紐約期油周漲33％。

新冠疫情重創燃料需求，迫使能源業大砍產能與支出因應，美國石油和天然氣鑽井平台上周銳減34座，降到374座，創有此紀錄80年來最低水位。

北美石油公司減產速度之快超出分析師預期，預料6月底之前，原油產量將日減170萬桶。

隨著疫情趨緩，陸續有國家宣布經濟解封，澳洲上周五宣布3階段解封計畫；法國、美國部分州及巴基斯坦也打算鬆綁封鎖令。

不過伊利諾州石油顧問公司Ritterbusch & Associates總裁瑞特布許（Jim Ritterbusch）發表報告指出，新冠肺炎確診病例還在持續增加當中，美國原油過剩情況仍維持走峭趨勢，在美國能源資訊局（EIA）本周報告中，美國原油庫存水位恐創歷史紀錄。有鑑於此，油價過去2周為何有此漲勢，讓人有點懷疑。

休士頓能源諮詢公司Lipow Oil Associates總裁里波（Andy Lipow）指出，現今市場也關注石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯為首的非OPEC油國組成的OPEC+，是否遵守本月開始的每日減產970萬桶承諾。

里波表示：「我預期油價會拉回到每桶20美元，因為對OPEC+實踐減產諾言的質疑將籠罩市場。」

市場人士也將觀察美國的經濟危機，會不會對往後幾個月的原油需求造成影響。上周五出爐的美國非農就業報告慘不忍睹，4月失業人數多達2,050萬，失業率飆至14.7％，是經濟大蕭條以來最慘紀錄。

(工商 )