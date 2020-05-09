華視、公視台語台《若是一個人》本週日晚間將首播第四集，苗可麗在劇中飾演林鶴軒（大鶴）的母親，過去因為丈夫花心外遇，毅然決定結束婚姻，獨立扶孩子長大，林鶴軒首度和苗可麗合作卻展現十足默契，他開玩笑地說：「可麗姐髮型剛好跟我媽很像，很幫助我入戲」，並表示可麗姐開口講話口氣就像是媽媽在跟他講話，根本不像是在演，感覺非常地自然。

苗可麗在《若是一個人》劇中飾演林鶴軒母親。（華視提供）

劇中有一場可麗姐追出門送衣服的戲，讓大鶴印象深刻，即便拍的是可麗姐的背面，但仍感受到滿滿的溫暖。而現實生活中，大鶴也有被媽媽追出門的經驗，他透露高中時和父親吵架，爸爸在客人面前打了他一巴掌，他戲劇性地離家出走跑去朋友家住了好幾天，結果因為換洗衣物不夠，偷跑回家去拿被媽媽知道，媽媽還追出來偷塞了兩千塊給他，聽妹妹說媽媽因此還在家門口哭得很難過，回想起來覺得自己很不應該。

適逢母親節，大鶴透露自已偶爾還是會和媽媽撒嬌，「有一次回家，我看見我二嫂追著我姪女餵他們吃飯，我就撒嬌著說我現在也想給你餵，結果我媽就真的餵了起來。」被問及會如何過母親節，林鶴軒表示剛好當天沒有工作，打算回家和母親吃飯，並且一起收看《若是一個人》。而他也表示想跟媽媽說：「在台北我會照顧好自己，好好活著，不讓自己受傷，你不用擔心，母親節快樂」。

林鶴軒所飾演的「張一瑞」備受觀眾肯定，在第三集劇中因為事業未成，卻需要提早娶未婚妻，還被提議搬進太太家生活，讓他十分苦惱，更不敢跟母親說，就怕母親會傷心難過，因此在街頭上演醉後痛哭的戲碼，台詞「我現在還沒結婚，為什麼什麼事我都不能決定」，道盡了這角色的心中無奈，演技備受網友們肯定，紛紛表示「看好大鶴拿一座金鐘」，林鶴軒表示，這是他演戲以來，第一次這麼放飛自我的地大哭，他透露其實他是一個很害怕在別人面前展現自己脆弱那一面的人，拍戲之前就焦慮了一整天，正式演出時眼淚和情緒像潰堤一樣止不住，他說：「即使導演喊卡之後給我一個擁抱，我還是不停地抽搐。」

大鶴飾演張一瑞在街頭痛哭。（華視提供）

苗可麗在《若是一個人》劇中飾演林鶴軒母親。（華視提供）

龍劭華、林秀君與苗可麗有許多精彩對手戲。（華視提供）

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