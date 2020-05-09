為尋找新冠病毒的疫苗或治療藥物，各國專家都不忘探索「非傳統」、「非典型」領域，期待找到關鍵成份。在德國，新冠病毒疫苗首批臨床試驗使用針對癌症免疫療法開發的候選藥物；法國1項研究發現，吸煙獲取的尼古丁，可能可以保護人們免受新冠病毒侵害；現在，又有加拿大研究發現，精神活性藥物大麻的某些菌株可能增加人們對新冠病毒的抵抗力。

加國萊斯布里奇大學（University of Lethbridge）生物學教授科瓦爾查克（Igor Kovalchuk）告訴德國之聲：「我們發現大麻對新冠病毒具有某些療效，這來自我們對關節炎、克隆氏症（Crohn's disease，一種慢性、復發性腸道炎）、癌症與其他疾病的研究。」

如同尼古丁對新冠病毒的作用，加國研究人員認為，某些大麻菌株可降低該病毒進入肺部生長、繁殖和擴散的能力。

德國之聲報導，新冠病毒需要一個「受體」才能進入人體，該受體被稱為血管緊張素轉換酶2（ACE2），上述研究在肺組織、口腔及鼻腔粘液、腎臟、睾丸和胃腸道中都發現了ACE2。大麻療法的原理則是，通過調節人體受體中的ACE2水準，可降低對病毒的敏感性或脆弱性，進而從根本上降低感染風險。

科瓦爾查克表示：「如果人體組織內沒有ACE2，病毒將不得其門而入。」

研究人員表示，他們的主要研究標的是藥用大麻（有助治療從惡心到老人痴呆症的一系列疾病），而非娛樂用大麻。娛樂用大麻中含有精神活性最強的大麻素--四氫大麻酚（THC）；萊斯布里奇大學研究團隊主要則是研究大麻內的另一種主要化學物質--具有消炎作用的大麻二酚（CBD）。他們延發出800多種具有高CBD含量的大麻新品種，並確定其中13種的萃取物有助調節人體內ACE2的水準。

科瓦爾查克教授解釋：「我們研發的大麻品種具有較高的CBD含量，即便給予更高劑量，人們也不會因THC的精神活性而損害健康。」

不過，研究人員也坦承，由於大眾和政界人士普遍對大麻抱有誤解，甚至可能擔心人們染上毒癮，因此關於大麻的藥性研究，研究資金較難募集。

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(中時 )