台視最新八點檔《生生世世》即將在5月19日播出，故事建立在民國40、50年代替人接生的「助產士」身上，並由獲金鐘肯定的方文琳及林嘉俐兩位實力派演員挑起大樑，角色雖然是同業競爭關係，卻也有著惺惺相惜的情感，戲外兩人也互相欣賞，透過「電視」來關注對方。

林嘉俐透露兩人多年來的緣分：「10多年前在拍友台的戲時，峻爸（廖峻）就有跟我提過『若是你跟方文琳能一起演一齣那該有多好！』，從那時候我就開始看文琳姐的戲。」林嘉俐平時工作忙碌，有時連自己出演的作品都沒有時間收看，但一回家還是會收看方文琳的戲。方文琳則是有感而發表示：「這圈子說大不大說小不小，有些人你怎麼樣就是碰不在一塊，緣分到了就會在一起。我本來就很欣賞嘉俐，也常看到她的戲劇，一直都希望能有機會可以合作。」

方文琳、林嘉俐、林健寰在台視最新八點檔《生生世世》中有精彩對手戲。（台視提供）

方文琳、林嘉俐同台飆戲。（台視提供）

台視戲劇粉絲團及Youtube頻道近期釋出2分鐘精彩片花，戲中兩人開的「助產所」各占一方，劇裡林嘉俐所經手的大多是男嬰，因此受到許多身分顯赫的家庭指定接生，恰巧碰上同住一個屋簷下的細姨、媳婦都要生產，只好找方文琳趕來救火，兩人碰面時場面緊繃，火藥味不小，林嘉俐笑著表示：「那是觀眾看的感覺啦！」方文琳則表示最喜歡林嘉俐給人溫暖的感覺，一起工作都能夠充滿滿滿的正能量。

母親節將至，方文琳打算帶兩個女兒到台中，和媽媽一起過三代同堂的母親節，方文琳透露今年已經收到大女兒的甜點禮盒，她笑說：「去年在拍《生生世世》的時候，送了我一張躺椅，讓我拍戲時可以用。她們倆突然拿出來，還在上面畫畫裝飾，我立刻就哭了。」身為母親，方文琳笑著表示：「有禮物是驚喜，但還是希望小孩子在外一切平安健康，大家空出時間、家人一起吃個飯，這樣就夠了。」

台視最新八點檔《生生世世》將於5月19日晚間9點首播，並於每週一至週五晚間8點至10點播出，愛奇藝台灣站、LINE TV和KKTV也能收看，敬請關注台視戲劇粉專及Youtube頻道。

(中時 )