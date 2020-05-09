廣告小妹得知賴弘國揚言提告，她馬上發文反擊「承認劈腿很難？」(圖/ 摘自廣告小妹臉書)

「醫界王陽明」賴弘國和港星鍾欣潼（阿嬌）結束14個月婚姻，消息曝光後掀起熱議，有許多藝人和網紅陸續分享各自看法；其中以發言嗆辣出名的「廣告小妹」說在朋友圈早就聽聞賴弘國會約P和劈腿，遭本人揚言蒐證提告，但廣告小妹得知沒在怕，嗆「承認劈腿很難？」。

今(9)日稍早賴弘國解釋先前沒有對各種緋聞做回應，是因為他有一位明星老婆，怕一舉一動會影響阿嬌的形象，但現在恢復單身，所以會對不實指控提告，揚言「做的事有的話會承認，她（廣告小妹）這樣講我肯定告」；賴弘國表示已有律師在蒐證，「下禮拜一就會提告，不管花多少律師費，我一定告死她」。

廣告小妹得知賴弘說要告死她，傍晚也在臉書對此回應，笑說「劈腿就劈腿，承認有很難嗎？婚後還帶那麽多妹回家，你家浴室黑白調的不是？」，更忍不住揶揄「說什麽不被愛，你這種老公誰要愛啦」；廣告小妹的律師團也在底下支持留言支持，她直言「本宮律師軍團，靜候山寨王陽明」，而律師團其中一位更表示，「我覺得最該發律師函的是王陽明吧」。

(中時電子報)