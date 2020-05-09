屏科大學鳥類生態研究室救治遭毒黑鳶「小茄子」。（屏科大鳥類生態研究室提供／潘建志屏東傳真）

屏科大學鳥類生態研究室野放黑鳶「小茄子」，紀錄到牠單日由南飛到北的路徑，證明南北兩黑鳶族群交流的可能性。（屏科大鳥類生態研究室提供／潘建志屏東傳真）

基隆港是黑鳶在北部的主要棲地之一。（屏科大鳥類生態研究室提供／潘建志屏東傳真）

台灣黑鳶飛越南北首紀錄！台灣黑鳶分為南、北兩族群，過去認為是各自獨立、不相往來的兩族群，近日屏東科技大學鳥類生態研究室首次紀錄繫放個體「小茄子」單日由南飛到北的路徑，打破過去認知，證明南北兩個黑鳶族群交流的可能性。

根據台灣猛禽研究會統計，2019年全台黑鳶數量709隻，是近年來新高。台灣黑鳶分為南、北兩族群，兩邊數量差不多，南部主要棲地在屏東三地門、大漢山、屏北農地、高雄茂林，北部則在北海岸、基隆、石門水庫、翡翠水庫。

屏科大鳥類生態研究室研究員林惠珊說，中部過去也有黑鳶，80歲的台中市民曾告訴他，小時候市區天空都看得到，上學升旗時一抬頭就能看到好幾隻飛翔。1980年前中部還能見到其蹤跡，後來逐漸消失，中部成為「黑鳶結界」。

今年2月有農民在屏北某茄子園撿到一隻落地黑鳶幼鳥，送到屏科大保育類野生動物收容中心救治，判斷為老鼠藥中毒。團隊將牠取名「小茄子」，經2個多月調養，身體恢復健康，4月27日野放並在牠身上裝了衛星追蹤器。

小茄子在屏東活動一周後，5月5日一早突然往北狂飛，從屏東霧台出發，一路沿著中央山脈向北飛了260公里，最後夜棲於宜蘭雪隧山上，隔天一早再沿著北海岸飛到基隆港，抵達北部黑鳶聚集地。牠的行跡讓團隊非常驚奇與興奮，「原來黑鳶拜訪朋友路線是這樣啊！」

林惠珊說，台灣黑鳶屬留鳥，過去繫放的10多隻黑鳶，都只在周邊生活區域活動，小茄子是首隻飛越南北的紀錄。至於為何小茄子有如此驚人表現，她笑說，猜測小茄子可能是「北部鳥」，依牠飛行之快速，說不定之前就已曾飛過這條路線。

小茄子的飛行路徑揭開台灣黑鳶的另一面，至於牠會在北部待多久？會不會再回屏東？有多少黑鳶會這樣南北縱飛？都仍待觀察。團隊也希望小茄子與牠的同伴們，不要再被農藥、老鼠藥毒殺，能夠繼續在台灣天空飛翔。

(中時 )