屏東海生館於母親節當周線上推出「海洋媽咪育兒經」，分享館內許多生物育幼方式，小丑魚媽媽產卵並在一旁守護卵。（海生館提供／潘建志屏東傳真）

屏東海生館於母親節當周線上推出「海洋媽咪育兒經」，分享館內許多生物育幼方式，海馬爸爸會幫海馬媽媽育兒。（海生館提供／潘建志屏東傳真）

慶祝母親節，屏東海生館於母親節當周線上推出「2020愛妳愛妳，海洋媽咪育兒經接力賽」，每天在社群媒體上，與粉絲們分享館內許多海洋生物的育兒方式及過程，包括海兔產出如泡麵團狀物的後代、輪流孵育小寶寶的海鸚鵡爸媽、卵後在一旁守護的小丑魚媽媽等。

新冠肺炎疫情爆發後，海生館遊客數下跌，只剩原本5成。為了防疫期間不能到館裡參觀的粉絲，海生館開設線上直播活動，透過線上直播認識各式海洋生物，並觀看飼育員餵食、照護、復育海洋生物。

本周母親節，海生館特別線上分享館內各種海洋生物的育兒過程，包括難得一見的海兔產卵。海兔是軟體動物裸鰓生物無盾目海蛞蝓，為潮間帶生物也是雌雄同體生物，異體交配受精後會把卵產岩石上，卵像一團泡麵，讓粉絲們看了非常驚奇。

另外海生館也分享了輪流孵育小寶寶的「模範雙親」海鸚鵡爸媽、守護家園驅逐入侵者的「媽咪女戰士」小丑魚媽媽、幫海馬媽媽保護下一代的「最強神隊友」海馬爸爸。海生館明星動物企鵝媽媽的育兒日記，也是許多粉絲的最愛。

海生館表示，防疫期間館內遵守中央流行疫情指揮中心的各項防疫措施，希望遊客能安心入館參觀；若民眾有疑慮，也能到海生館線上直播認識海洋生物，活動及節目可至粉絲專頁查看。

(中時 )