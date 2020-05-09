受惠宅經濟效應，民眾生活習慣改變，實體店家面臨結構轉型，想轉投電商平台卻苦無門路與辦法，東森購物響應臺北市政府，於5/8（五）至6/15（一）期間推出「台北店家到你家」專區活動，並釋出平台優惠與促銷活動，協力推廣台北市店家特色產品及協助實體店家轉型線上銷售模式，期盼與民眾共同挺過這「疫」關。

東森購物董事長王令麟以實際行動幫助實體店家業者轉型，昨（8日）由東森購物執行長楊俊元代表出席記者會，力挺政府政策。

臺北市政府副市長黃珊珊表示，「台北店家到你家」是由這波疫情發展出來，第二波聯手8大國內知名電商平台，希望，能推展更廣、更多的實體店家加入電商世界，並協助實體店家轉型，成為防疫經濟的一環，在疫情期間找出另一條路。

東森購物為鼓勵實體店家業者轉型，祭出「商品量無限、免上架費」政策，結合「東森購物網」與「森森購物網」雙電商平台通路，讓銷售成效得以雙重加成，更提供業者免費的輔導教育訓練、廣宣素材設計與曝光。

此外在振興券、消費券推出前，東森購物早已領先各界推出「東森幣」，迄今已累計發行71億，未來也將持續發放，東森購物執行長楊俊元表示，東森幣對於欲轉型電商的實體店家業者而言，是最強的行銷工具，不僅直接回饋消費者下單使用東森幣折抵，更提升買氣刺激消費，振興經濟。

東森購物推出多項優惠活動，即日起至6/15（一）止，於東森購物「台北店家到你家」專區精選店家消費，最高可享東森幣回饋20%，且不限金額即可登記抽好禮；此外自5/25（一）起年中慶活動開跑，於東森購物全站單筆消費滿618元即可抽最高價值6,180的東森幣，且消費滿3,000元，即送618元折價券，訂單累積點數更可直接登記換贈品，好禮包括兌換折價券、東森幣、即享券等。

受大環境影響，全台經濟消費產生劇烈衝擊，影響數萬人生計，東森多年來深耕在地、善盡企業社會責任，並持續關心每一位消費者，發揮取之社會、回饋社會的企業使命力挺相助。東森集團總裁王令麟憐惜人才，日前宣布將釋出500名職缺大舉徵才，廣邀各界好手加入東森幸福企業、挑戰高薪。

東森購物持續響應政府，電視購物強打「東森農場」系列，嚴選台灣在地優質農產品，帶動農產結合多元平台行銷趨勢；東森購物網 ETMall更率先業界與政府合作，接續推出「新北專區」與「台北店家到你家」計畫，協助全台業者拓展虛擬通路商機，並提供全體會員更多優質且多元的產品，締造雙贏，持續打造「最有溫度」的平台。

(工商 )