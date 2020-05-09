新冠肺炎疫情衝擊全球，周子娛樂旗下藝人黃心娣、邱偲琹、張洛偍趁著工作空檔，關注到社團法人國際基督關懷協會「物資舊鞋救命募集」計畫，整理環境之餘，將能夠使用的鞋子、包包、衣服等等挑起做愛心。

社團法人國際基督關懷協會多年來關注偏鄉地區的小朋友，透過物資募集活動和現場志工的解說，還有很多方式可以幫助到偏遠地區的人們。

周子娛樂旗下藝人黃心娣、邱偲琹、張洛偍響應「物資舊鞋救命募集」公益活動。（周子娛樂提供）

周子娛樂旗下藝人黃心娣、邱偲琹、張洛偍趁著工作空檔，關注到社團法人國際基督關懷協會「物資舊鞋救命募集」計畫。（周子娛樂提供）

黃心娣說：「志工說到因為文化關係，在當地女生月經來是不祥的象徵，女孩經期間會躲起來不去上課，就怕被嘲笑」，邱偲琹也提到：「當地資源缺乏的關係，要取得一片衛生棉對她們來說都非常不容易，有些甚至為了衛生棉要用身體去做交換，聽到的當下真的衝擊很大，也很心痛，但多虧這些志工不只是到當地捐贈衛生棉，還教會他們如何自己手作水洗式衛生棉，並告訴他們女孩的身體是很珍貴的，要好好珍惜、愛護自己」。

張洛偍也發覺：「雖然只是小小的物資募集，卻可以讓小朋友在生活上更舒適，而且加上志工們不單只是送物資，還會到當地去教他們如何注意衛生、手作工藝等等，讓一切不是只是短暫的給予，而是更深度改善他們的生活」。三位藝人也希望藉由自己的影響力，響應更多人做更多善舉。

黃心娣響應「物資舊鞋救命募集」計畫。（周子娛樂提供）

邱偲琹響應「物資舊鞋救命募集」計畫。（周子娛樂提供）

張洛偍響應「物資舊鞋救命募集」計畫。（周子娛樂提供）

(中時 )