於1位穿著清涼火辣的工作人員。圍裙內僅穿著一件單薄的短版細肩帶，令網友直呼「這家是賣冰淇淋對不對？」（摘自波蘿日報）

滷肉飯是屬於台灣的人氣小吃，全台北中南各有不同風味，不過台中有一間滷肉飯的「風味」卻獨樹一格。有人在網上詢問「這間滷肉飯好吃嗎？」想問問當地人評價如何，不過網友一看照片，秒回「彷彿聞到了肉香」。

臉書社團《波蘿日報》近日分享了台中一家滷肉飯店內的照片，並問廣大網友「這家好吃嗎？」不過從分享的照片中，看到店內潛藏的許多細節，其中最引人注意的，莫過於1位穿著清涼火辣的工作人員。圍裙內僅穿著一件單薄的短版細肩帶，令網友直呼「這家是賣冰淇淋對不對？」

眾人紛紛表示，「香.....真香！」、「終於知道別人的行銷手法」、「本斥但大」、「賣的哪是滷肉飯」、「好大好圓嫩，我是說滷蛋」。

據了解，這間店的工作人員就是老闆娘，2位彼此是姐妹。就如同網友所述，2人經營的店就叫做「香姐滷肉飯」。嘗過的網友指出「還不錯，個人感覺滷汁入味不夠算是可惜了點，滷肉飯才25元也是誠意滿滿了。」

(中時電子報)