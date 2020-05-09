因應新冠肺炎疫情，澳洲自3月18日開始，要求國民返國，23日起要求各大娛樂場所歇業以來，祭出多項防疫措施，就是要民眾乖乖待在家中，減少外出，而餐廳也只可以外帶、禁止內用，但是有一家餐廳，被民眾爆料裡面坐了「好幾位顧客」，警方前往查看差點沒嚇死。

澳洲昆士蘭一家歐式料理餐廳「Continental Cafe」，因為受到肺炎影響，認為店裡生意慘淡、實在太冷清，老闆波唐斯（Beau Downs）於是向隔壁理髮廳，借來沒在使用的假人頭，放滿用餐的桌上，看起來比較有「人氣」。

餐廳老闆在桌上擺滿假人頭(圖片取自/Continental Cafe FB)

想不到老闆一個幽默舉動，讓民眾以為店家違反規定私自營業，因此向警方檢舉，警方前往店裡一看，發現都是假人頭，也忍不住笑出來，雖然老闆想法相當有創意，不過大多民眾認為看起來毛毛的、有點詭異。

而將假人頭送給老闆波唐斯的理髮廳店長路克（Luke Reynolds），則稱讚對方此舉動，認為波唐斯很會廢物利用。

(中時電子報)