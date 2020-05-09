台視、三立週日偶像劇《跟鯊魚接吻》上週劇情羅宏正楊烈逝世，演出失去至親的椎心之痛，讓許多網友心碎，本週劇情羅宏正到靈骨塔祭拜楊烈，卻因私生子的身份，無法光明正大的祭祀父親而悲從中來，羅宏正說拍完這兩場戲讓他體悟到「愛要即時」，更呼籲大家要珍惜現在擁有的事物，從小就離開家住校讀書的他，現在也時常利用工作空檔之餘，把握跟家人聚在一起的時光。

拍楊烈過世戲導演一喊開拍，羅宏正的情緒就瞬間湧上，從頭到尾滿滿的潰堤且一鏡到底，就連導演喊卡了，他的情緒還是久久無法平復，讓躺在床上的楊烈都不禁默默掉淚，稱讚羅宏正很認真在演，真的有一種離別的感覺。

羅宏正在《跟鯊魚接吻》真情演出，讓前輩讚譽有加。（三立提供）

羅宏正赴靈骨塔送楊烈最後一程。（三立提供）

延續上週劇情，本週羅宏正赴靈骨塔送楊烈最後一程，由於楊烈在上一場戲即殺輕，因此拍這場戲前，羅宏正就在手機裡先下載楊烈的照片，試著在腦海中補充劇中角色可能經歷的過去，以及想像從小和楊烈的溫馨互動，表現出悲慟卻又不能失了禮儀的樣子，讓劇中媽媽應采靈也讚譽有加，羅宏正說這兩場哭戲應該把他好幾年份的眼淚都流光了，演完都有種虛脫的感覺，看到播出後有感動到觀眾，覺得一切都值得了。

劇中羅宏正從小就被送出國念書，沒有父母在身邊，和現實中的他頗為相似，自國小五年級就離家念書的他，以為自己會很恐懼不安，沒想到卻是興奮期待多一些，他說雖然父母不在身邊，覺得仍然感受到父母的關愛，或許因為父母提供了他衣食無憂的成長環境，管教方面也很尊重他的喜好跟想法，也因如此，一路走來都是報喜不報憂，無論是求學過程或是演藝工作遇到挫折或委屈，會選擇自己默默承受解決，不希望讓父母擔心。很少待在家的他，現在只要有空就會回家，好好跟家人相聚，享受家人間的幸福感。

(中時 )