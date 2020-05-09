中央流行疫情指揮中心今宣布加碼津貼、獎勵，將急診醫護納入範圍，醫師每人每日1萬，護理師每人每班1萬元。行政院長蘇貞昌今晚在臉書表示，急救責任醫院防疫獎勵、收治確診個案獎勵必須全數分配給相關人員，這些措施這些措施追溯自今年1月起算，相關申請作業須知及細節下禮拜就會公佈並通知各醫院。

蘇貞昌指出，新冠肺炎攻陷全球，台灣今天能夠守住，靠的就是第一線辛勞的醫事人員。因此，衛生福利部特別修正獎勵要點，讓急診專責照護人員納入防疫獎勵，醫師、護理、醫事放射人員都有津貼。

蘇貞昌說，同時，新增急救責任醫院防疫獎勵和收治確診個案獎勵，這兩個獎勵都必須全數分配給相關工作人員，包含醫護、醫事放射人員、社會工作人員、行政人員、救護人員及清潔人員。

蘇貞昌強調，這些措施追溯自今年1月起算，相關申請作業須知及細節下禮拜就會公佈並通知各醫院，讓所有辛苦的防疫英雄，都能得到更多照顧，感謝所有防疫英雄。

(中時 )