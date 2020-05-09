TVBS42頻道《女力報到》飾演宋志強的羅平，去年在德國完成終生大事，今年與老婆Madlen及可愛的女兒Lottie一起同框過母親節，羅平大秀廚藝做一道母親節特餐牛排給老婆，還用德語說：「母親節快樂！」使Madlen倍感窩心。

羅平首次與太太、1歲6個月女兒同框亮相接受訪問，不怕生的女兒頻頻對著鏡頭擺出萌噠噠的表情，反而是老婆較害羞不太敢面對鏡頭，因擔心自己上鏡頭不好看，在身旁的老公羅平甜說：「妳是最美的羅太太。」

喜歡戶外活動的羅平，趁這次母親節空檔帶著老婆與女兒去大自然走走，慰勞辛苦的老婆，因為平時工作時都是她一個人照顧女兒，很心疼她一個人在異鄉學習及適應環境，此時老婆甜回：「嫁給你我很幸福，你是一位好丈夫、好爸爸，因為你豐富了我的人生。」

羅平去年在德國完成終生大事，今年與老婆Madlen及可愛的女兒Lottie一起同框過母親節。（TVBS提供）

從《女兵日記》到《女力報到》已演出兩年多的羅平，他很感謝老婆Madlen平常在身邊的陪伴照顧與等待，羅平憶起當時《女兵日記》殺青時，他非常開心的一個人從屏東開車返北，沒想到才到家沒有多久老婆就跟他說：「差不多了，羊水已經破了唷！」在旁很緊張的羅平說：「那我們去醫院吧！」老婆不疾不徐的回：「沒關係！我們先吃完早餐，喝杯咖啡再去醫院。」

看到女兒Lottie出生的那一刻羅平感動到眼淚不自覺的流下，當下真正感受到自己已經是爸爸的身份，也多了一份責任。被問及要不要再生下一胎，老婆緊張的說：「還沒，我還沒有準備好。」羅平笑說：「女兒每天早上五點就會叫我起床，如同在屏東當兵一樣。」羅平與老婆兩人相當重視對女兒的教育與學習，平常就會用國語、英語、德語三種語言對話，希望等女兒學習更穩定後再考慮。

(中時 )