嚴正嵐日前與程予希、林思宇到動物之家當義工。（海蝶音樂提供）

嚴正嵐日前與程予希、林思宇到動物之家當義工。（海蝶音樂提供）

影視歌三棲的女星嚴正嵐和媽媽感情好，今年母親節簡單與家人聚餐慶祝，她說：「我媽媽很務實，我以往都直接送紅包，有次送了烹飪食材的器具，她一次都沒打開來用！」關於金額，她則笑答：「過年送了5位數紅包，這次剛好碰上疫情，母親節的紅包金額微降，一樣是讓媽媽滿意的大紅包，討吉利！」

嚴正嵐日前到「台中林媽媽流浪狗之家」體驗一日狗園打掃義工，過去曾家裡曾養過狗狗的她，對毛小孩不陌生，但是與將近上百隻的狗相處倒是人生頭一次，「我第一次去動物之家，我以前一直以為到那裡看到的情況會讓人難過傷心」，但是這次她實際去了一趟後完全顛覆刻板印象，「不論是給狗狗的環境和照顧，都給最好的，感動大於難過！」她負責清掃最大區域，除了要清掃便溺，還要洗每隻狗的飼料盤、打掃環境，「一打掃完，狗狗就又大小便了，可以想像平常工作人員有多累！而且每個區域原來都有一隻『狗王』，根本像是《獅子王》一樣威風！」

嚴正嵐表示，當初接到林媽媽流浪狗之家的邀請後，自己趁著閒暇時間與好友程予希和林思宇就熱血相約，完全零酬勞自費參與，全程也戴上口罩謹慎防疫，「我們借住親戚家，然後開車往返，回程還經歷4小時的塞車，屁股快痛死！」不過比起身體上的操勞，嚴正嵐心裡倒是格外滿足，「我覺得大家心情不好的時候很適合去當義工幫忙，我自己也有過很低落的時候，那時候會認為自己很沒用，但透過幫助狗狗的過程中，牠們會很直接地給你很好的回饋，而義工們也是人手不足，所以對你的幫忙也會很感激，這樣的互動很棒。」

嚴正嵐下周16日將迎來31歲生日，正在籌備全新創作專輯的她，期許自己下半年能交出好成績，而擔綱女主角、首度全台語演出的電視劇《老姑婆的古董老菜單》則將在6月首播，期待觀眾能看到她不同的一面。

(中時 )