4/30曾預告將出現中長黑，還說散戶機會來了，畢竟連4個交易日漲幅拉大，面臨11000點後會有回檔的情況，就在5/1連假開盤的第一天果然收出下跌271點的長黑K棒！而當天跌幅空間是達334點，相信多數投資人是慌了手腳，但更早前我說4/22日指數守住4/14日低點不破，震盪整理後量縮止穩會再上攻。

但台積電300元以上為短壓，2周過去，台積電僅4/30日突破站穩一天，多數時間都在300元以下，甚至日K線出現連5黑，但也未回補當時4/16-4/17往上的大跳空缺口。

目前大盤支撐力不弱，量縮整理後若能止穩，可望能再有技術面的反彈；而4/24當天就出現僅1263億的成交量，當時條件已經是量縮，在這期間的2周走勢過程，加權指數4/30最高曾突破11000點大關來到11012點，當天收盤收在10992點。

但這期間資金多集中在防疫類股的身上，電子權重股僅能力守，無力進攻，但本周在防疫概念股已有逢高逐步出脫跡象，資金先轉入上櫃等中小型電子股，這點從上櫃指數率先站上年線就可看出，周五加權指數也跟著挑戰年線，但飲恨僅差些微便開始整理拉回，雖收盤還是再次站上10900點大關之上，但留下僅次於4/30長上引線，因為周五多數漲多的防疫概念股鎖住跌停所造成，可是本周盤中高點及收盤同時在周末這個多數不願留倉的日子裡出現，已是難能可貴，也是第2日站上5日均線之上！

周五盤面上最大的特色就是防疫概念股多檔爆量後收盤鎖跌停，呈現強弩之末，兵敗如山倒的情形，防疫概念與生技等出脫後，市場資金轉向業績題材股，像高價權值的股王大立光收盤突破3月中旬以來的新高，有挑戰3/11日缺口意圖；股后半導體概念的信驊平了最高紀錄與收盤最高價來到1235元；矽力-KY也同步轉強，這些高價股不是一般散戶所會去購買的股票，在周五衝出亮眼的成績代表甚麼樣的意義？蘋果PCB供應鏈的健鼎一度亮燈漲停，收盤站上所有平均移動線之上；銅箔基板的台光電盤中與收盤價突破今年新高價，聯茂周五也有不錯表現；同欣電則是影像產品訂單旺，獲三大法人買青睞，股價放量衝上136元續創反彈新高！這些都是百元之上的股票，那麼究竟是誰在買？

技術面上：加權指數連四漲，站上10900點大關，雖周五攻年線功敗垂成，但下周攻克年線與挑戰一萬一大關應是可以期待，且下方多條中短期平均移動線支撐，短線操作者若拉回，以5日線做觀察進場點，不破10日均線及10600點，盤勢支撐做強勢整理，若在成交量配合下能量增，化解年線及11012點前波反壓是值得期待！

(本文作者為中華財經台分析師謝逸文)

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時電子報)