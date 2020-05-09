中美軍機軍艦近期頻繁出現台海周邊，外界擔心會不會開戰，退將于北辰分析說，按照現在的狀況，美軍和解放軍是打不起來的。但若是出現異常的安靜，看不到中美兩邊的飛機、船艦時，只剩下海鳥的時候，那就危險了！

于北辰在YouTube直播時表示，最近台海周邊軍事活動異常熱鬧，中國大陸和美國在此大秀肌肉，那台海周邊會不會開戰？520前解放軍和美軍會不會打起來？于北辰認為，若中美航母戰鬥群在南海巡弋時就擦槍走火，那這兩支部隊是不會打仗的。

他舉例說，日本在二次大戰偷襲珍珠港時，整個太平洋船隻的活動歸零，除了沒有軍事船隻外，所有電報是保持「靜聽」，不能有電報、不能有一點軍事活動，因為要保持奇襲的效果。若船跑來跑去，對方就會有準備了，怎麼打？因此解放軍要打老美或老美要打解放軍，絕對不會在海上秀肌肉，一定保持異常的風雨前寧靜，當整個南海保持異常的冷靜，什麼船都看不到時，那就要緊張了。

于北辰點出，以前遼寧號每半個月會在南海繞一下、美國艦隊也會半個月來繞一下，突然發現一個月了，美軍不來，大陸解放軍也不來了，按照現在的狀況，美軍和解放軍是打不起來的。會在那邊叫囂的，不會打起來；真的會引起戰爭的情況，就是兩邊原來有船隻在軍事演習，卻突然間全部都消失了。比如當台灣沿海異常的安靜，看不到美軍的飛機、船，也看不到解放軍的飛機、的船，只剩下海鳥的時候，就危險了！

(中時電子報)