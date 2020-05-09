行政院預訂下周四（14日)提出內閣總辭，並在520之前完成內閣改組，據了解，內閣將小幅改組。行政院長蘇貞昌也將在內閣總辭之後，展開人事徵詢。

蔡英文總統昨天宣布蘇貞昌續任閣揆後，蘇揆原擬下周一起啟動內閣小幅改組作業，不過，由於目前仍處防疫、紓困階段，仍有紓困相關事宜待處理，內閣改組將待內閣提出總辭案後再進行。

另外，總統府下周一（11日）將召開記者會說明520總統就職典禮，典禮秉持防疫優先、簡單、隆重、溫馨等原則處理，總統當天在府內宣誓就職後，將移師至台北賓館發表就職演說，從防疫談未來施政願景。

以往總統就職都會在府前廣場搭建舞台，這次正副總統就職典禮規劃，基於防疫優先考量，將遵照中央流行疫情指揮中心指引，不會循過往模式舉辦大型群眾活動。

520當天上午9時在總統府大禮堂宣誓就職後，總統演說與駐台使節覲見將至台北賓館進行，總統預計上午10時在台北賓館發表就職演說。總統演說內容會提及台灣防疫及未來施政願景。

(工商 )