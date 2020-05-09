因為疫情的原因，原本今年要舉辦的東京奧運會都被延遲到明年舉辦了。這樣一來，可是打亂了很多運動員們的計劃，畢竟備戰奧運會可是十分辛苦的。好不容易調整好的最佳狀態，比賽又不舉辦了。這也就意味著，他們又要重新備戰了。除此之外，還有不少運動員也會因此而退役。

畢竟，對于運動員們來說，自己的狀態，實力水平，不可能每一年都能夠很好保持的。有不少運動員可能就只能堅持到2020年了，本以為可以參加最後一次比賽，但不料比賽延後。而自己因為身體傷勢等原因，自然是無法堅持參加了。

奧運會作為世界上最盛大的體育賽事，匯聚著全世界各地的優秀運動員們。作為主辦方他們自然是得好好地盡地主之誼，讓運動員們在這里住得好，吃的好，玩的好了。要說主辦方們究竟考慮周到到什麼程度呢？相信不少朋友應該也是知道的，他們會給運動員們免費提供大量的保險套。

但不少網友們就有疑問了，他們不是來比賽的嗎，提供這麼多保險套，難道不會耽誤他們的比賽狀態？而且，為何主辦方要自己免費提供給他們呢？他們不能自己去買嗎？

要說原因，那也是很明顯的。首先第一個原因就是為了安全著想，想想在奧運會期間，來往的可都是各國各地的優秀運動員們，他們本身身價就不菲。畢竟，舉辦奧運會可是一項吃力不討好的活動，舉辦一場奧運會，那可是耗盡人力物力財力的。而這麼做的目的，也就是為了能夠讓世界各國看到主辦方國家的風采和實力，傳揚名聲。所以說，發放保險套真的很有必要了。

再者而言，運動員們都是來自各個國家的，對主辦國家的語言可能都不怎麼熟悉，要是他們自己去買保險套的話，很有可能買不到或是造成尷尬。為了不添加必要的一些麻煩，主辦方就乾脆自己免費發放了。由此一來，主辦方還可以收獲眾多運動員的好感，會認為他們很貼心，何樂而不為呢？

既然免費發放保險套了，那網友們自然也很關心，是那一些運動員會用了。據調《今日頭條》引述《不老的大叔》文章報導，調查顯示，在眾多的體育項目中，消耗保險套最多的就是乒乓球運動員以及網球運動員了。

(中時電子報)