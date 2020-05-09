木蘭聯賽第4輪花蓮vs.台中藍鯨比賽精華。（嵌入自木蘭聯賽臉書粉專）

木蘭女足聯賽9日移師高雄國家體育場進行第4輪賽事，適逢母親節前夕，4位現役的媽媽球員都上場拚戰，不過踢滿全場的段雨柔與盧妍柔，所屬的高雄陽信銀行與桃園國際隊均吃下敗仗，足見「媽媽真的很辛苦」！

25歲的段雨柔和國腳老公李茂的愛子李宥毅去年聒聒墜地，兒子才9個月大，她已經重返木蘭聯賽拚戰，堪稱「練武奇才」，不負爸媽都是前國腳，哥哥段霱、弟弟段吅也都入選過國家隊的優秀足球基因。

「懷孕的時候，我到6個月還在跑步，懷孕過程中沒有胖太多，老公也有幫我練重訓。」第一次以媽媽身分過母親節，段雨柔直說「媽媽真的很偉大」，自己以前脾氣不好，現在變得很有耐心，比較少生氣了。她每周三、四、五到屏東大學練球，李茂帶小孩；周日李茂踢企甲聯賽，但周六她比賽、老公訓練，就請媽媽幫忙帶。

段雨柔開季4戰都踢滿90分鐘，今天踢右後衛攻守兼備，可惜陽信仍以1比2不敵航源FC，本季首勝依然難產。航源FC的媽媽球員王佳玉則是先發中場，但有學妹相挺，不用踢滿全場也歡欣迎接本季第1勝。

桃園國際的媽媽後衛「小牛」盧妍柔也踢滿全場，不過碰上聯賽龍頭台北熊讚，國際不敵林雅涵在下半場1傳1射，以0比2吞下2連敗。花蓮媽媽蔡莉真則繼續在下半場登場穩定軍心，而隊友吳詩萍、譚汶琳、卓莉萍以破門打下3比1領先優勢。

儘管台中藍鯨的李綉琴梅開二度，但她補時階段3次射門都與進球擦身而過，最終花蓮仍以3比2擊敗衛冕者藍鯨。花蓮3勝1和積分與熊讚同為10分，比較淨勝球後由熊讚暫居首位。

(中時 )