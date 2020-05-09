母親節前夕遇斷魂車禍，母子天涯永隔，新北市貢寮區東興街一名年約26歲的黃姓男子騎乘重型機車載著母親，年約58歲的陳姓女子，於9日晚間6點多行經濱海公路，不慎與21歲林姓志願役軍人所駕駛的車輛發生擦撞，導致重機後座的媽媽身受傷重，送至澳底保健站急救後於晚間7點13分轉送基隆長庚醫院救治，經院方搶救，於晚間8點20分不治身亡。
警方到場進行酒測，重型機車前座騎士26歲黃姓男子酒測值為零，而林男酒測值則為0.02MG／L，未達酒駕標準，警方推測為可能為誤差值或微量發酵酒精影響，目前持續正在釐清肇事原因，至於其餘駕駛人及乘客，僅黃姓騎士輕微擦傷，其餘皆無生命危險，由於林男是現役軍人，警方依規定通知基隆憲兵隊。
交通隊指出，酒精濃度達道路交通安全規則第114條第2款規定標準，為吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克或血液中酒精濃度達百分之0.03以上，即算是酒駕違規。
(中時 )
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