世界真的很不公平！很不公平！挪威巴斯托伊島監獄超乎想像，這裡的犯人不需要佩戴腳鐐或電子監控手鐲，甚至連服裝都是自由的，重要的是，他們在這個監獄有著自己專門的小房間，坐牢如同在度假，每月還有約新台幣13000元工資拿！

挪威巴斯托伊島的監獄裡，每個犯人的房間裡都配有電視，家具，浴室等。他們有著固定的工作時間，就是每天早上8:30上班，下午3:30下班。除此之外是犯人的自由時間，勞動也不是白白勞動的，每天都會有10美元的報酬。除此之外，他們每個月還能得到90美元的津貼，折合新台幣就是每月約13000元工資。

犯人下班後，時間是自由的，他們可以聚在一起打球，唱歌。還可以去超市買菜，回家做一頓豐盛的大餐。很多小伙伴們看到，都表示這哪裡像是監獄，明擺就是來度假的嘛。當然對於這樣的監獄也不是誰想來就能來的，主要還是一些有精神疾病的，還有的是要有關係才能進來的。

(中時電子報)