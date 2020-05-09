美國搖滾樂先驅小理查（Little Richard）9日驚傳逝世，他的兒子丹尼潘尼曼（Danny Penniman）向《滾石雜誌》證實死訊，死因及去世的地點則未透露。

小理查本名理查潘尼曼，是流行樂和流行文化中相當具影響力的非裔美籍音樂家。他在1955年錄製的第一首熱門歌曲〈Tutti Frutti〉驚豔眾人，他充滿活力的音樂和富有魅力的演出奠定了搖滾的根基。其他名作包含〈Rip It Up〉、〈Good Golly Miss Molly〉等曲。2018年奧斯卡最佳影片《幸福綠皮書》片中，台詞「你竟然不知道小理查」，無疑道出了他的搖滾歷史的傳奇地位。

許多搖滾名人都深受他影響，「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）曾對小理查說：「你的音樂給了我靈感，你是最棒的。」而披頭四也稱他為偶像，保羅麥卡尼（Paul McCartney）說，他有史以來在公開場合演唱的第一首歌是小理查的〈Long Tall Sally〉。巴布狄倫（Bob Dylan）在高中畢業紀念冊則寫道自己的志向是加入小理查。

(中時 )