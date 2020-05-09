原PO指出，去路易莎卻看到這個景象：一張10人桌桌上全疊滿書籍雜物、飲料與水瓶，就是沒看到半個人影。（摘自Dcard）

說到現在全台最夯的咖啡廳，不得不提「路易莎」了，不僅在市佔率成功擠下龍頭「星巴克」，小資的價格與舒適的空間特別受到學生族群喜愛，熱門的店家甚至連平日下午也「一位難求」。不過近日有網友投訴，去路易莎用餐時看到的景象令他非常傻眼，一張完整的「10人桌」桌上全滿，就是不見一人蹤影。

原PO在《Dcard》上表示，想去個路易莎喝杯咖啡，因疫情關係，原本就不多的座位變成梅花座，但他在接近中午時候去路易莎卻看到這個景象：一張10人桌桌上全疊滿書籍雜物、飲料與水瓶，就是沒看到半個人影。

這讓原PO無奈表示，「前陣子新北市圖書館都沒開，又適逢國高中期中考？」更語帶諷刺地說「原來是k中啊，還以為是咖啡廳呢！還用衛生紙保溫瓶排好好 ，是午休時間出去吃午餐嗎」。儘管他已和店員反映，但因為位置在二樓，不方便隨時上去查看，人不在也無可奈何。

許多人看了都覺得非常誇張，網友指出，「在咖啡廳讀書不是不可以，但佔位的行為就不對了」。有位網友更分享，以前在咖啡廳上班時，有位學生霸佔位子超久，一直到打洋都還沒回來，後來一問才知道他竟然「跑回補習班問姐解題老師」，暫時保管學生的作品還差點被客訴。另一位網友則霸氣表示，「我都請店員視同遺失物先集中保管啊！你們不知道嗎？」

(中時電子報)