41歲女星吳辰君和阿里巴巴文化娛樂集團優酷總經理廖懷南結婚8年，婚後育有5歲女兒Mia和11個月大兒子Luxley，去年全家赴美旅遊卻碰上疫情影響，吳辰君表示，目前老公已返大陸工作，自己和小孩則先回台灣休息，預計5月底疫情趨緩後再返回北京。而近日母親節將至，吳辰君將規劃帶家人赴花蓮旅遊或在家聚會。

吳辰君當年18歲演出成龍電影《警察故事4之簡單任務》，便進入演藝圈，陸續演出《風雲》的「孔慈」、《鹿鼎記》「雙兒」等經典角色，之後也接演《半生緣》、《玻璃樽》、《賭城風雲》等。升格母親後幾乎淡出演藝圈，吳辰君坦言，「之前在拍戲過程中我很投入，那段時間很開心，之後結婚、嫁人，也很專心投入家庭生活」，希望在孩子幼兒時期能親力親為陪伴，但對於熱愛的影藝事業「如果有機會的話我還是會考慮，我會衡量是不是很吸引我」。

吳辰君與兒子Luxley開心曬日光浴。（吳辰君提供）

回憶入行20多年，吳辰君透露自己從小就被父母教育成獨立的個性，加上小時候父母親會帶她看芭蕾、鋼琴演奏會等，全家對藝術都很有品味，不排斥女兒入演藝圈，「那時成龍的電影是第一個機會，覺得很難得，所以去嘗試，家人基本上都滿支持的」，但演藝圈五光十色，「我自己也很有原則，演藝圈會遇到很多事，我都會先考慮父母的感受」。

自己同樣當了母親，吳辰君坦言「我真的很感謝我媽，她對我的耐心和愛心」。但她笑說以前父母工作忙碌個性比較急，現在自己當了媽媽帶小孩，希望以「身教不如言教」方式讓孩子學習正確觀念，「你要小孩不看手機、不吃油炸物、多念書，自己就要做到」，像是近期疫情關係，吳辰君在家會用公主扮演，讓女兒選要當《灰姑娘》的Cinderella、《冰雪奇緣》的Elsa或Anna，透過遊戲完成洗碗、掃地或折衣服等家務事，「小朋友透過玩遊戲會很願意，其實不難」。

吳辰君婚後淡出演藝圈，以家庭生活為重。（吳辰君提供）

全家都熱愛爬山、游泳運動，體態維持相當不錯，吳辰君也開心表示媽媽觀念新穎，跟傳統母親不一樣，「很有自己想法，很會規劃自己的生活」，也透露愛畫畫的母親現在是繪畫老師，平時忙授課外，也會撥空幫吳辰君照顧孩子，讓她很感謝，「有了小孩後，我跟媽媽關係跟緊密，在疫情這段期間多了更多時間相處，也讓大家體會身體健康很重要」。

吳辰君與媽媽皆熱愛享受戶外運動。（吳辰君提供）

(中時 )