何妤玟年初剛與前夫辦完離婚手續，迎接離婚後第一個母親節，她與前夫、兩個女兒上周已簡單吃飯慶祝母親節，「別看我跟前夫現在和平分手，其實去年我們也經歷過很混亂的時候，如果要問我為自己當媽媽打幾分，諮商婚姻之前是85，去年是65，現在則是75。」由單親媽媽扶養長大的她，過去在許多段關係，都以忍讓態度做為維持感情的方法卻不自知，直到她在婚姻中喘不過氣來，才發現自己的缺點。

三個分數其來有自，何妤玟在沒有察覺婚姻亮紅燈前，自認是85分完美媽媽，「去年我不是一個很好的媽媽，因為我都在失戀的療傷中，這個東西我分開來看，我不能勉強對方要愛我，但當感情流逝時，我有請對方幫忙，本來主要照顧者是我，我們變成五五分，我還是一個及格的媽媽，但無法像以前一樣當個完美媽咪。」去年在釐清自身價值及感情中，她僅為自己打了65分，「雖然現在是75分，但相信會越來越高。」

何妤玟迎接離婚後的第一個母親節。（粘耿豪攝）

離婚後，何妤玟跟前夫的教養方式亦有更改，「還在婚姻時，很多時候教育理念如果不一樣，會以爸爸為主，但是沒有婚姻的束縛，兩個人通力合作反而是一加一大於二。」她認為，如果只用一個人的思想去扶養孩子，有時候可能產生偏頗角度，「我的個性比較自由奔放，相信可以讓我的孩子知道，在不影響別人之下，她們可以活出屬於自己的生命。」

何妤玟在處理離婚過程中，特別在意兩個女兒的情緒及接受度，「你不覺得自己是小朋友時，爸媽今天回家，不用說話，你就知道他們今天開不開心？」她認為小孩的五感比大人敏銳很多，跟媽媽連結很深，這也是她如此小心處理孩子情緒的原因，「我很怕在過程傷害她們。」但她並不是一味隱瞞的媽媽，「我在後期去看心理諮商師時，會跟孩子說自己不舒服，所以需要看醫生。」

何妤玟為自己打75分。（粘耿豪攝）

當時大女兒還問：「可是媽媽沒有咳嗽、發燒啊。」何妤玟對女兒比了自己心臟的位置，「媽媽這裡痛痛的也是生病，需要醫生的治療。」這個表達方式也讓女兒們了解媽媽的狀態，「我的個性比較直率，我在孩子面前盡情展現身為媽媽的喜怒哀樂，卻又不傷害到她們，這部分我有特別詢問過專家。」

(中時 )