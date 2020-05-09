2019年5月，兩名來自挪威、分別是19歲與17歲的年輕女孩，邀請一名年僅12歲的小男孩到家裡，當時還有另一名15歲的女孩也在場，接著這兩名少女性侵小男孩，還拍下影片傳給15歲女孩，並PO上網炫耀，整件事情曝光後，學校才趕緊向警方報案。
當時這兩名少女，用心理輔導的名義，將男孩誘騙到家中，沒多久便「拋下」15歲女孩，將男孩帶到臥室侵犯，其中19歲少女，覺得整件事很有趣，因此將3人發生關係的影片，在網路上公開傳播炫耀，兩天後15歲女孩受不了內心折磨，告訴老師發生了什麼事情。
根據外媒報導，奇怪的是法院判決書寫道，「12歲男孩表示自己並沒有受到任何暴力、壓力、威脅或引誘」，而挪威法律規定，與14歲以下兒童發生性行為，定義就是強姦罪，因此即使男孩並未承認兩少女對他的犯罪行為，證據確鑿情況下，她們還是會被判處重罪。
19歲少女一開始被判三年徒刑，而法院認為無條件監禁過於嚴厲，最後判緩刑兩年八個月，她只需服刑120天；兩位少女必須賠償男孩7萬5000千挪威克朗（約台幣22萬）。這起性侵案引起司法部長珍內特（Jeanette Westlund Hegna）的注意，她則表示對法院判決相當滿意。
文章來源：NRK
(中時電子報)
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