對於台灣可能加入世界衛生組織議題，資深媒體人董智森表示，到時候如果跳票呢？但沒關係，綠營不會受傷，不論進不進得去，綠營都贏！

美國FOX新聞引述消息人士透露，指華府內部正傳閱一份草案，推動台灣重回世界衛生組織（WHO）會議。該人士指出，白宮已獲得澳洲支持，推動台灣以觀察員身份重返世衛，現正尋求德國、法國和英國的支持。與此同時，華府的國安團隊考慮成立一個新的全球衛生組織。

資深媒體人董智森表示，大家作秀，要相信政府相信黨，台灣都快加入世界衛生組織了。到時候如果跳票呢？大家就很失落，但沒關係，綠營不會受傷，本來可以進去，為何最後進不去？因為對岸最壞了，阻饒台灣，所以不論進不進得去，綠營都贏！

董智森更爆料，到底要不要進去世衛？不要進去！這樣才可以每年吵架，就考以每年敲鑼打鼓，加深大家對對岸的憤怒，越憤怒，就越不會投票給國民黨！

董智森自豪，他以前跑民進黨，民進黨還找他去選台北市議員，他們在玩哪一套，都是他們這些政客在表演，表演完後，腦袋都被洗過！這些東西都是被設計過的、都是他們要餵你的！

(中時電子報)