台灣防疫成功，中職不僅領先全球開打，並且開放1000球迷進場觀戰，成為全球焦點。外傳AIT處長酈英傑曾問中華職棒CPBL名稱中的「C」，是否會造成混淆？甚至傳出詢問是否能改名為「Taiwan」，網友對此酸說，干老美啥事？

由於中華職棒英文名稱「Chinese」，被外媒誤認是中國大陸的球賽，傳出美國在台協會處長酈英傑曾詢問桃園市長鄭文燦，中職是否能改名為「Taiwan」。中職回應，AIT建議在英文文宣上加注Taiwan，向外界傳達CPBL中華職棒係代表台灣的職業棒球聯盟

網友認為，AIT還管真多，連中華職棒的名稱你也要管，真把台灣當作你家的？以前台灣有個「台灣大聯盟職棒」，早就飛灰煙滅了。改名美國好了，就成美國職棒了！

也有網友紛紛留言說，「美國還管真多」、「就改成美國台北棒球分隊，這爽吧」、「中華民國稱Chinese有甚麼問題？」、「不久前才有一個用台灣當名字的職棒團體，飛灰煙滅屍骨無存，老美多管屁事！」、「這不是干預內政是什麼？」

(中時電子報)