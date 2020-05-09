胡瓜、小禎父女9日主持中天綜合台新節目《地球人請回答》。迎接母親節，女兒Emma特地在錄影空檔驚喜現身，送上手做焗烤料理給媽媽，小禎笑說：「我打90分，她是第一次做出完整料理，剛剛還單膝下跪說：『親愛的母親萬福金安！』很開心。」她笑稱女兒藏不住秘密，上周已與前夫李進良買了粉紅色包包寄送到家中，「女兒有寫卡片非常乖，粉紅色包包看的出來是她選的，以後留給她用。」

對於女兒親自下廚，小禎坦言知道女兒會現身，但沒有想到Emma竟拍起媽媽的Youtube節目創意油管《小禎一個人系列》，「Emma的卡片讓我很感動，她說我們一直在陪伴她，感受滿滿的愛，真的覺得以前的陪伴值得了。」被問到料理最難的是什麼？Emma靦腆笑說：「等待。」花了1個半小時下廚的她，讓小禎感受到滿滿溫暖。

Emma（左）單膝下跪，為媽媽小禎獻上自己心意。（奇恩工作室提供）

小禎稱讚女兒，「她真的長大了，可以自己照顧自己，讓媽媽放心。」她也開玩笑對女兒說：「我可以再去接更多工作，妳可以自己下廚不會餓死。」但隨即坦言，「其實長時間沒見，還是會想女兒，幸好現在這種情況比較少。」母女感情好，場面相當溫馨。《地球人請回答》11日起，周一至周五晚間11點中天綜合台播出。《小禎一個人系列》每周二晚間9點在Youtube推出。

(中時 )