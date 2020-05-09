面對6月6日罷韓投票，韓陣營持續主打市政和防疫議題，企圖冷處理罷韓行動。但是相對之前拉高對抗態勢，韓營步調紊亂，讓黨內霧煞煞，質疑到底是要熱對抗還是冷戰？也讓支持者好焦慮。

據《上報》報導，儘管韓營想要冷處理罷韓行動，避免形成媒體效應，激化藍綠對決局面。但是卻常擦槍走火，造成反效果。例如拆除罷韓廣告宣傳看板一事，高雄市府以「不合法」為由全部拆除，簡單的依法行政，卻變成全國都看得到。更促成罷韓方進化，改以投影方式及高壓水槍秀標語，為罷韓話題增添柴火。

針對是否拆除罷韓看板，曾有藍營議員表達「不宜拆」，因為會被罷韓方炒作，因高雄市內9成看板幾乎是違法。但韓營未採納，直接拆除5面看板，連帶牽連國民黨議長與韓國瑜的看板也被迫拆除。這也顯示，韓陣營只有戰術沒有戰略，臨場應變有待加強。

另外，高雄市長選舉時，韓國瑜囊括89萬票，總統大選僅獲61萬票。面對罷韓投票，韓營評估熱動員變成助攻罷韓，替57萬過關門檻補上臨門一腳，因此現階段傾向不動員支持者投票反制，呼籲韓粉別參加投票。而以往力挺韓的桃園市議員詹江村，還為了動員投票與否，和韓粉互嗆，藍軍如今可說陣型大亂。

(中時電子報)