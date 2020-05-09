資深演員張魁夫人、知名製作人楊珮琪（魁嫂），去年底拍攝自創劇本《有家雜貨店》期間，因腦中風、血壓飆高到217，一度簽署病危通知書，歷經大病一場後，楊珮琪和女兒張幼楒（娃娃）首度受訪回憶生病過程，楊珮琪坦言，先前不想談的原因「不想讓親者痛，仇者快」，而她出身大稻埕、老一輩傳統習俗總認為腦梗塞是一種報應，一旁女兒娃娃反駁舊俗、心疼說「媽媽很有福報，所以才會從鬼門關前救回」。

楊珮琪和女兒張幼楒感情好。（粘耿豪攝）

自認有「白袍恐懼症」的楊珮琪，從小到大不愛看醫生，連看牙、打針都會抖到皮皮脞。回憶病發那一週，自己因為熬夜追劇，加上邊吃起司當零嘴，隔天睡午覺起床後感覺嘴邊、手指發麻，原本晚餐和張魁及友人有約，但因走路歪斜，友人一看驚覺不對勁，緊張詢問「魁嫂你身體不舒服嗎？三總在旁邊要不要去檢查」，張魁才趕緊帶她到醫院，一量血壓發現飆到217，讓醫師非常緊張，立刻安排腦部斷層等一系列檢查，不過因為沒症狀，楊珮琪心裡本不以為意「我很健康，為什麼要住院，醫院這樣就要賺錢嗎？」

住院期間醫師每小時到病房關心病情，讓頭痛欲裂的楊珮琪難以入睡，心情不佳，隔天原想和主治醫師表達出院想法，沒想到反遭醫師臭罵一頓，「醫師說很多腦梗塞病人很常看似初期正常，出院後隔2天送回來已經沒救了」，才讓楊珮琪驚覺「原來這麼嚴重」，雖嘴上沒說，但感謝老公警覺帶她看醫生，女兒全程陪伴在旁，歌手兒子張峰奇擔心媽媽之餘，自己也跑去全身健康檢查。目前透過吃血壓藥控制病情，楊珮琪樂觀開玩笑，「我朋友打來第一句話問我嘴歪掉沒，歪了之後就不會在罵人了」，談笑間也道盡鬼門關前走一遭的心潮起伏。

母親節到來，全家人除了吃母親節大餐慶祝，楊珮琪期許娃娃在戲劇方面越來越多表現，張峰奇在創作詞曲、剪輯後製也能更上層樓，近來張峰奇和女星李亮瑾交往2年多，傳出女方家人有意催婚，對此楊珮琪抱持開放態度，「他（張峰奇）在家從不跟我說這些事」，身為妹妹的娃娃也爆料「哥哥的事我們都從新聞得知，不過如果跟女友合得來，開心最重要」，張峰奇事後接受電訪，對於婚事沒把話說死「之後有緣份的話，目前還沒規劃」。

資深演員張魁老婆「魁嫂」楊珮琪。（粘耿豪攝）

資深演員張魁女兒張幼楒（娃娃）。（粘耿豪攝）

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