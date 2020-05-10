不論是辦公室或家庭環境，訊號的穩定度及頻寬需求一直是架設無線網路最常見的瓶頸，尤其是到了空間較大、或是格局較複雜的場域，架設多台分享器來滿足無線網路覆蓋率更是常見手段。以手持行動裝置為例，通話及直播通常會需要彈性地在場域中移動，如何讓訊號不斷線會是實用課題，加上需要承載鉅額的影音流量，只有一台分享器實在難以負荷。

然而，傳統解決方案在實作上存在若干缺陷，運行效率也未必有預期般理想，比如會遭遇(1)架設技術門檻高；(2)實際運行問題(包含如何共享網路頻寬及訊號？訊號互相干擾等問題)；(3)舊規格產品不敷使用，無法發揮網路頻寬完整利用等情況。

無線區域網路架構。(TP-Link提供／黃慧雯台北傳真)

Mesh 無縫銜接網路訊號

傳統的網路橋接方式有很多種，不管是有線還是無線，大部份都是依賴有方向性的「樹狀網路結構」，中間的一個節點斷線了，後面的節點當然也會受影響。Mesh 網路結構解決了這個問題，結構中的一個節點通常至少會同時連接另外的兩個節點，不受方向性限制，互相備援。

好像聖火的接力一樣。如果交棒者與接棒者都只有一個人，接力時默契不好的話聖火可能會掉到地上，損失不少時間，若其中一人受傷了，聖火便無法傳遞下去。倘若交棒者與接棒者都有兩人以上，風險便能降低，而且在遵循嚴謹的交棒流程的前提下，你接住了我才可能放手，接力的過程也就更穩定順暢。

Mesh 便是利用近似此概念的作法來形成 Wi-Fi 的互助網。使用者不必因為從辦公室 A 走到辦公室 B 就需要手動切換要連線的分享器，Mesh 會自動幫忙選擇；也不會因為切換過程不順暢而遭遇斷線、或著是等著行動裝置慢慢摸索下一個可以連得上的分享器在哪。

Wi-Fi 6特性。(TP-Link提供／黃慧雯台北傳真)

Wi-Fi 6 頻寬使用效率高

Mesh 的核心精神是讓無線區域網路訊號滑順切換，穩定而不中斷，至於跟頻寬及上網速度比較相關的其實是 Wi-Fi 6。Wi-Fi 6（IEEE 802.11ax）是最新的無線區域網路標準，補齊了過去幾種標準的不足，比如 Wi-Fi 4（IEEE 802.11n）先天頻寬有限、Wi-Fi 5（IEEE 802.1ac）只有支援 5G 頻段容易塞車，Wi-Fi 6 的各項特性不但讓一台分享器的總頻寬變大了，頻寬的使用也會更有效率。

Wi-Fi 6 是由幾個核心技術基準來實現的，功用在降低資料的傳輸延遲，並且盡可能的把頻寬的利用率達到最大化，一絲都不浪費，傳輸速度因此也會變快。從物流的角度來比喻，可以想像成高速公路本來只有四線道，而且南下（下載）有三線、北上（上傳）卻只有一線，每台貨車只能承載一種類型的貨物。現在變成八線道，北上南下各有四線，車流量一樣，而且每台車承載的貨物可以混搭，效率當然會提高不少。

雙管齊下，快又穩

結合了 Wi-Fi 6 與 Mesh 的分享器可說是當前應用首選，頻寬大、覆蓋範圍廣、設定容易、穩定性高，雖然目前價格與一般分享器仍有段距離，用傳統作法硬兜的成本未必會比較低，兜得出來否是另一回事。

因為架構上的規範，一次只買一台 Mesh 分享器是沒有意義的，兩台以上才能組成 Mesh 網路，三台的覆蓋範圍當然能更廣。即使是 Mesh 分享器，無縫銜接的能力仍然有分等級，其中若能同時滿足 802.11k、802.11v 及 802.11r，幾乎就是順暢漫遊的保證。

TP-Link Deco X20 AX1800 同時滿足以上需求，價格上也相對親民，三入版本甚至不必破萬。簡潔外型及新手友善的設定方式也讓產品更適合中小企業或家用，透過手機 App 便可直接設定，完全不需經由電腦。

Wi-Fi 6 求快，Mesh 的核心精神是要「穩」，自然少不了強而有力的處理核心。每台 X20 都內嵌了高通四核心處理器，發熱量低也能有效防止傳統分享器負載過重時的熱當問題。韌體機能上，也搭載了 TP-Link 在中高階機種必備的 QoS 流量管理及家長監護設定，整組設備在軟硬體的完成度周全整齊，若想替既有的網路設備一次汰舊換新，更是合適。

(科技)